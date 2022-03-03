Yeşilay'da derece alan eserler AKM'de
Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.
Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, karikatürün evrensel diliyle farkındalık oluşturmak, sanatın yaratıcı bakış açısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan eserler yer aldı.