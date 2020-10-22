Yeşil renkli köpek yavrusunu görenler gözlerine inanamıyor
İtalya'nın Sardinya adasında yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin köpeği yeşil tüylü bir yavru dünyaya getirdi.
İtalyan çiftçi Cristian Mallocci, sekiz köpeğinden biri olan Spelacchia, yeşil tüylü bir köpek yavrusu doğurduğunda gözlerine inanamadığını söyledi.
Sahibi, yeşil renkli yavru köpeğin adını 'fıstık' anlamına gelen Pistachio koydu. Sıra dışı yavrunun 4 kardeşinin tamamı beyaz tüylere sahip.
Star.com.tr'nin haberine göre köpeklerin yeşil kürkle doğması oldukça nadir görülen bir vakadır. Bu şekilde doğan yavru köpeğin rahimdeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Uzmanlara göre Pistachio'nun yeşil rengi daimi olarak bu şekilde kalmayacak. Halihazırda solmaya başlayan rengin zamanla normale dönmesi bekleniyor.
- Yeşil renkli köpek yavrusunu görenler gözlerine inanamıyor
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