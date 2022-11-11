Yeşil dede
83 yaşındaki Cemal Güdül, 30 yıldır köyündeki atıl arazileri ağaçlandırıyor.
83 yaşındaki Cemal Güdül, 30 yıldır köyündeki atıl arazileri ağaçlandırıyor.
Samsun'da yaşayan ve yılın büyük kısmını memleketi Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Koman köyünde geçiren 83 yaşındaki Cemal Güdül, köyünü yeşillendiriyor. 30 yıldır fidanları toprakla buluşturan yaşlı adam, köyündeki atıl ve taşlık arazileri yeşillendiriyor.
Son dönemlerde yürümekte güçlük çeken, çevresindekilerin "Yeşil Dede" diye hitap ettiği Güdül, köydeki gençlere harçlık vererek arazilere fidan dikimini sürdürüyor. 80 dönüm alanda 20 binin üzerinde fidan diken Güdül, köyü yeşillendikçe huzur bulduğunu söylüyor.