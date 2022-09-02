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02 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

Yeşil arı kuşlarına sıkı takip

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Türkiye'de nadir görülen ve kuş bilimi camiasının ilgi gösterdiği türlerden göçmen yeşil arı kuşları, Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında kalan eteklerinde yaşıyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi'nde (KUŞMER) görevli akademisyenler ile Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı programı öğrencileri, mart ayında hayata geçirilen çalışmayla yeşil arı kuşlarını takip etmeye başladı.

Türkiye'de nadir görülen ve kuş bilimi camiasının ilgi gösterdiği türlerden göçmen yeşil arı kuşları, Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında kalan eteklerinde yaşıyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi'nde (KUŞMER) görevli akademisyenler ile Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı programı öğrencileri, mart ayında hayata geçirilen çalışmayla yeşil arı kuşlarını takip etmeye başladı.

Sahaya çıkan akademisyenler ve öğrenciler, bilimsel adı merops superciliosus olan kuşun yaşadığı, beslendiği, ürediği ve dinlendiği alanların tespiti için 6 aydır Ağrı Dağı eteklerinde araştırma yapıyor.

Akademisyenler, Afrika'dan ilkbaharda bölgeye göç eden kuşla ilgili gördükleri verileri kayıt altına alıyor.

"Türkiye'de nadir bölgelerde görülüyor"

KUŞMER Müdürü Emrah Çelik,yeşil arı kuşunun bölgenin yaban hayatı çeşitliliği açısından bir zenginlik olduğunu söyledi.

Kuşun mart ayından beri takip altına alındığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Türün muhtemel bulunabileceği alanlara gittik, yuvalama alanlarını izledik, muhtemel yayılış göstereceği ya da kullanabileceği aktif yuva alanlarına baktık. Türü hala izliyoruz, burada sıklıkla görülüyor fakat şöyle bir özelliği var. Türkiye'de nadir bölgelerde görülüyor ancak türün burada popülasyonunun iyi durumda olduğunu görüyoruz. Çalışmamızla türün bu bölgede üreyip üremediğini, bu bölgeyi sadece göç zamanlarında mı kullandığını, sadece beslenme amacıyla mı bu alanı kullandığını tespit etmeye çalışacağız."

Çelik, kuşun Türkiye ornitoloji camiasında oldukça ilgi çeken, turizm potansiyeli yüksek bir tür olduğunu belirterek, "Bu tür nadir görülür. Bu yüzden bu türü gözlemlemek isteyen kuş gözlemcileri, kuş meraklıları da olacaktır. Böyle bir kaydın buradan verilmesi Türkiye'nin dört bir tarafından gözlemcilerin bu alana gelmesine vesile olacaktır. Bu çalışmaya şu anda önem vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Yeşil arı kuşlarına sıkı takip KUŞMER KUŞMER Müdürü Emrah Çelik yeşil
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