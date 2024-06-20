Tatvan treni yola çıkıyor!

Tatvan, doğal güzellikleri ve yemekleri ile yerli ve yabancı birçok turistin adeta akın etmesine yol açabiliyor. Ayrıca yemeklerinden bazıları; büryan kebabı, Bitlis köftesi, katıklı dolma ve ciğer köftesi olarak sayılabiliyor.

Öte yandan birçok ziyaretçinin dikkatini çeken Tatvan'a turistik tren seferlerinin başlayacağı da duyuruldu. Peki, Tatvan treni ne zaman başlayacak?

TATVAN TRENİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni, 24 Haziran'da başlayacak. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre Turistik Tatvan Treni, Elazığ ve Sivas'ta 3'er saatlik turizm molası verecek.

Öte yandan Tatvan'dan 26 Haziran'da Ankara istikametine yola çıkacak tren, 28 saatte 262 kilometrelik mesafeyi tamamlayacak.

EV KONFORUNDA SEYAHAT



Ev konforunda seyahat imkanı sunabilen Turistik Tatvan Treni, yataklı vagonlara sahip. Ayrıca her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor.

Bunun yanı sıra trenin güzergah üzerindeki illerin ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülüyor.