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20 Haziran 2024 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 15:30:00

Yerli ve yabancı turistler akın ediyordu: Tarih verildi! Tatvan treni yola çıkıyor…

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Büryan kebabı, Bitlis köftesi ve Bitlis kabak dolması gibi yemekleri ile gündeme gelebilen Tatvan, yerli ve yabancı turistlerin adeta akın ettiği yerlerden biri olarak görülebiliyor. Zira doğal güzellikleri ve yemekleri ile pek çok insanın dikkatini çekiyor. Öte yandan Ankara ile Tatvan arası tren seferlerinin başlayacağı duyuruldu. Detaylar haberimizde…

Tatvan, doğal güzellikleri ve yemekleri ile yerli ve yabancı birçok turistin adeta akın etmesine yol açabiliyor. Ayrıca yemeklerinden bazıları; büryan kebabı, Bitlis köftesi, katıklı dolma ve ciğer köftesi olarak sayılabiliyor.

Öte yandan birçok ziyaretçinin dikkatini çeken Tatvan'a turistik tren seferlerinin başlayacağı da duyuruldu. Peki, Tatvan treni ne zaman başlayacak?

TATVAN TRENİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni, 24 Haziran'da başlayacak. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre Turistik Tatvan Treni, Elazığ ve Sivas'ta 3'er saatlik turizm molası verecek.

Öte yandan Tatvan'dan 26 Haziran'da Ankara istikametine yola çıkacak tren, 28 saatte 262 kilometrelik mesafeyi tamamlayacak.

EV KONFORUNDA SEYAHAT

Ev konforunda seyahat imkanı sunabilen Turistik Tatvan Treni, yataklı vagonlara sahip. Ayrıca her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor.

Bunun yanı sıra trenin güzergah üzerindeki illerin ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Etiketler : tatvan tren turist
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