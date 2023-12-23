Yerli tavuk ırkları üniversitede korunuyor
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, Denizli, Gerze, Sultan ve Berat tavuk ırklarının korunması için çalışma yürütülüyor.
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki Denizli, Gerze, Sultan ve Berat tavuk ırklarının korunması için çalışma yürütülüyor.
100 kuluçkalık yumurta ile başlanılan çalışmada, 2 bin kuluçkalık yumurta ve civciv üretildi. Tesiste bulunan 200 damızlık tavuk ve horozla yerli ırkların üretimi sürdürülüyor.