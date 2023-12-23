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23 Aralık 2023 Cumartesi 08:32:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 08:32:00

Yerli tavuk ırkları üniversitede korunuyor

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Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, Denizli, Gerze, Sultan ve Berat tavuk ırklarının korunması için çalışma yürütülüyor.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki Denizli, Gerze, Sultan ve Berat tavuk ırklarının korunması için çalışma yürütülüyor.

100 kuluçkalık yumurta ile başlanılan çalışmada, 2 bin kuluçkalık yumurta ve civciv üretildi. Tesiste bulunan 200 damızlık tavuk ve horozla yerli ırkların üretimi sürdürülüyor.

Etiketler : kırıkkale üniversitesi veteriner fakültesi yerli tavuk ırkları
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