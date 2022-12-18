Yerleşik yabancılar, tarhana çorbası yapmayı öğreniyor

Kentte yerleşik yaşayan 200 binin üzerindeki yabancıya yönelik tarhana çorbası yapım atölyesi düzenlendi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek ve İçecek Hizmetleri'ndeki çalışmalara kadın- erkek katılan yabancılar, çeşitli zamanlarda farklı atölyelerin de açıldığı enstitüde, Türk örf ve adetlerinde önemli yeri olan tarhana çorbasının yapımını öğrendi.



Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, atölye çalışmalarının süreceğini belirterek, "Çalışmamız 5 yıldır sürüyor. Ara ara talep oldukça atölye çalışması yapıyoruz. Bu yıl 300'ün üzerinde yerleşik yabancı çalışmaya katıldı. Usta öğreticilerimizin gösterdiklerini not alıp, merak ettikleri sorulara cevap buldular" diye konuştu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek ve İçecek Hizmetleri mutfak usta öğreticisi Deniz Doğanlar, tarhana çorbasının inceliklerini anlatarak, "Tarhana çorbası yapım aşamasının en önemli noktalarından ilki tarhananın kaynatma aşaması öncesi ılık suyla kıvama gelinceye kadar karıştırılması. Ardından tencereye konulan soğanın kıvamlı kavrulması ve salçayla bütünleşmesinin sağlanması. Ardından tencereye ilave edilen su ve tarhananın kaynama öncesi haşlanmış nohut ile karıştırılması. Baharat dengesi de çok önemli" dedi.

Atölyeye katılan ve 5 yıldır Antalya'da yaşayan, 2 çocuk annesi Rus Landiş Galeeva, "Eşim de Rus fakat Türk mutfağına bayılıyor. Tarhana çorbasının özellikle kış aylarındaki yararını biliyorum. Eşime ve çocuklarıma sağlıklı yemekler yapmayı istiyorum. Bu nedenle atölye çalışmasına katılarak tarhana yapmayı öğreniyorum" dedi.

'TÜRK İLE EVLENİRSEM TARHANAYI BİLMEK İSTİYORUM'

Rusya'dan gelip, Antalya'da yaşamaya başlayan Katrin Dubinina da "Türk yemeklerini seviyorum. Çok güzel mercimek çorbası yapıyorum. İleride evlilik yaparsam eşime güzel çorba yapmak isterim. Bu nedenle atölye çalışmasına katıldım. Tarhana çorbası da Türk erkeklerinin sevdiği önemli bir yemek" diye konuştu.



Rusya'dan 8 yıl önce gelen, 2 çocuk annesi Natali Olgun ise "Eşim Türk. Tarhana çorbasına bayılıyor. 2 çocuğum var. Özellikle kış aylarında hasta olmalarını istemiyorum. Tarhana çorbası birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eşimin annesi çok güzel çorba yapıyor. Ben de burada tarhana yapımının püf noktalarını öğrendim" dedi.

ATÖLYEDEKİ TEK ERKEK

Atölye çalışmasındaki tek erkek katılımcı olan Rus Vladimir Verkhovtsev de "Bekarım, Antalya'da yaşıyorum. Kendi yemeğini kendi hazırlayan birisi olarak buradayım. Atölye çalışması olacağını teyzemden duydum ve buraya geldim. Çok yararlı bilgiler öğrendim. Bu akşam evimde ilk tarhana çorbamı pişireceğim" diye konuştu.

