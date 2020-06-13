  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yasakları kaldıran İran'dan korkutan rakamlar...
Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor
Ahlat Sazlıkları'nın 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
Erdoğan'ı desteklediği için eleştirilen MHP'li Cemal Enginyurt'tan tokat gibi sözler: Kırmızı çizgim ...
Kurum'dan 'Haliç' açıklaması: Hali içler acısı, İBB isterse destek veririz
Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti
Çamaşır makinesi atmıştı, bu kez de beton parçaları atıp balyozla saldırdı
Fransa'da stratejik balistik füze denemesi
Hint komutandan Çin-Hindistan sınırındaki durumun kontrol altında olduğu mesajı
Firari FETÖ'cü Can Dündar hakkında yeni yakalama kararı çıkartıldı
Milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmelik yayımlandı
Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi
Valilikten flaş karar... Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak
Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor
Yer Sarıkamış... Aç kalan bozayılar mahallelere indi!
Bilim Kurulu Üyesinden açıklama! Havuzdan virüs bulaşır mı?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak
Bir kahramanımız daha ebediyete uğurlandı! 'Kahrolsun PKK'
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi
Lastiğe çarparak yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı
İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin!
Hafter kaçacak yer arıyor!
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:24:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 13:24:00

Yer Sarıkamış... Aç kalan bozayılar mahallelere indi!

ABONE OL

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sık sık mahallere inerek yiyecek arayan bozayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarına yakın İnönü ile İstiklal mahallelerine gece saatlerinde inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.

Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen bozayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çöp konteynerini deviren bozayı, yavrularıyla karnını doyurduktan sonra bir süre mahallede gezindi.

Vatandaşlardan Erhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ayıların hemen hemen her akşam konutların olduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Bozayıların sıkça mahallede görülmesinin hem ayılar, hem de insanlar için tehlikeli olduğunu ifade eden Bulut, "Site sakinleri olarak bu işten ciddi durumda rahatsız olmaktayız. Hem hayvanlar açısından hem de insanlar açısından her an bir vahşetle karşılaşabiliriz. Yavrularıyla gelen ayılar, tesadüfen birileriyle karşılaşırsa bununda kötü sonuçları olur. Her akşam buraya geliyorlar, çöpte besleniyorlar. Bu hayvanların doğal ortamında kalmasını sağlamak gerekir." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER