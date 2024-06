Kötü bir ruh halindeyken bir film açmak istediğimizde, izlerken umutla dolacağımız, karamsarlığın bulutlarının dağılacağı bir şeyler seyretmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü bazen her şey bitti gibi hissederiz. İşte tam bitti derken size yeniden başlama gücü verecek 5 film önerisi...

Film Önerileri

Film konusunda kararsız kaldıysanız mükemmel tavsiyelerle karşınızdayız... İşte 5 film önerisi...





Eat, Pray, love



Her şey mükemmel gidiyor gibi görünürken içinizi kurcalayan bir his, bütün gürültünün altında yatan bir iç ses, zihninizi kemiren bir düşünce olabilir. Gelgelelim bunu çözmeye çok az insan cesaret edebilir. Bunun sinemadaki en güzel örneği, Eat, Pray, Love'ın başkahramanı Elizabeth. Yaşadığı sıkıntılı boşanmanın ardından, kendini keşfetme cesareti göstermeyi başarmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. "Ye, dua et, sev" öğretisini takip ederek üç değişik kültüre tanık olduğu bir yolculuğa çıkarken, bizi de adeta peşinde götürüyor!

Amélie

Paris'te güzel bir kafede çalışan genç, yalnız ve hayli çekingen bir kadın... Doktor olan babasının ona kalp hastalığı teşhisi koymasıyla, bütün yaşıtlarından uzak büyüyor. Üstüne, henüz çocuk yaşlardayken, annesinin de Notre Dame'dan atlayarak intihar eden bir kadının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle, iyice yalnızlaşıyor. Fakat bütün bu zorluklara rağmen, Amélie hayat dolu bir kız. Ve en sonunda da, aynı kalbinin güzelliği gibi, hayallerinden daha tatlı bir aşka kavuşuyor.

Her Çocuk Özeldir



İlkokul çağında bir çocuk olan Ishaan Awasthi okul derslerinde çok iyi değil, okur-yazarken hayli zorlanıyor, harfleri ve sayıları tanıyamıyor. Ishaan, okul çevresi, ailesi ve öğretmenleri tarafından tembel, uyumsuz, beceriksiz bir çocuk olarak kabul ediliyor. Oysa ne tembel, ne uyumsuz, ne de beceriksiz. Yalnızca disleksi hastası. Ama şükür ki, karşısına onu anlayan bir öğretmen çıkıyor ve Ishaan'ın kaderi tam burada değişiyor.

Aşk ve Gurur

Jane Austen'in muhteşem romanı Gurur ve Önyargı'dan uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Aşk ve Gurur filmi, başkahraman Elizabeth etrafında gelişen bir hikâye. Elizabeth, beş kız kardeşin ikincisi; entelektüel, donanımlı, kendini keşfetmeye çalışan, oldukça renkli bir genç kız. 19.yy'da, İngiltere'nin kırsal kesiminde yaşayan orta sınıf ve soyluların arasında gelişen olaylara odaklanıyor.

Bugün Aslında Dündü

Bir sabah uyanıyorsunuz ve sonra her gün aynı sabaha uyanıyorsunuz! İşte hava durumu spikeri Phil Connors'ın, bu türden bir tuhaflıkla başı belada! Phil Connors, yapımcısı ve kameramanı ile birlikte Pennsylvania'nın Punxsutawney kasabasına, geleneksel Groundhog Day şenliklerini görüntülemek ve haber yapmak için gönderiliyor. O gün, Phil için hayatının en kötü günlerinden biri gibi gelebilir, ama Phil için bundan daha kötüsü söz konusu: Nefret ederek geldiği o kasabadaki her gün, tekrarlanıyor! Her sabah aynı güne uyanıyor. Ama bu tekrarlar, onun için güzel bir avantaj da doğuruyor; hayatının kadınının kalbini bu sayede kazanabiliyor.