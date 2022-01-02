Yeni yıla böyle girdiler... Kimi ekmek peşinde kimi eğlencede

Yeni yıla böyle girdiler... Kimi ekmek peşinde kimi eğlencede

Eğlence yerleri, kayak merkezleri dolup taşarken farklı etkinlikler de düzenleyen oldu. Sağlık çalışanlar, güvenlik mensupları, itfaiye ve arıza ekipleri ise yeni görevinin başındaydı.

KÖPÜK PARTİSİ VE HORON!

Türkiye'de vatandaşların çoğu yeni yıla yine televizyonlarının başında girerken, eğlence merkezleri de hınca hınç doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesindeki parkta toplanan bir grup, yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı. Kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜ

Yeni yıla görevleri başında giren polis ekipleri, asayişi sağlamak için gayret gösterdi. Trafik ekipleri, farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. Sağlık ekipleri hastaların şifa bulması için çabalarken, itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti.