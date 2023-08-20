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20 Ağustos 2023 Pazar 08:22:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 08:22:00

Yeni moda gözleri ölümsüzleştirmek

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Eskişehirli fotoğrafçı Ferhat İşler, kurduğu makro çekim stüdyosunda isteyen müşterilerinin göz fotoğraflarını çekerek tablo, anahtarlık, kolye ve bileklik gibi nesnelere baskısını yapıyor.

Eskişehirli fotoğrafçı Ferhat İşler, kurduğu makro çekim stüdyosunda isteyen müşterilerinin göz fotoğraflarını çekerek tablo, anahtarlık, kolye ve bileklik gibi nesnelere baskısını yapıyor. Ferhat İşler "Göz merceğini detaylandırarak müşterilerimize sunuyoruz. 1,5 ayda yaklaşık 20 kişinin gözlerinin fotoğraflarını çekerek istedikleri nesnelere aktardık" dedi.

Etiketler : Yeni moda gözleri Ferhat İşler makro çekim stüdyosu
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