Yeni moda gözleri ölümsüzleştirmek

Eskişehirli fotoğrafçı Ferhat İşler, kurduğu makro çekim stüdyosunda isteyen müşterilerinin göz fotoğraflarını çekerek tablo, anahtarlık, kolye ve bileklik gibi nesnelere baskısını yapıyor. Ferhat İşler "Göz merceğini detaylandırarak müşterilerimize sunuyoruz. 1,5 ayda yaklaşık 20 kişinin gözlerinin fotoğraflarını çekerek istedikleri nesnelere aktardık" dedi.

