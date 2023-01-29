Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Hava sıcaklığı düşecek, Türkiye genelinde yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerinde 8-10 derece düşecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.

İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış görülecek.

İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Muş ve Bitlis'te kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da perşembe günü hariç her gün hafif kar yağışı beklentisi var. Sıcaklık 4-5 derece olacak.

İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık beklentisi ise İstanbul'da 6-7, İzmir'de 10-12 derece.

METEOROLOJİDEN BİTLİS, MUŞ VE BİNGÖL İÇİN KAR UYARISI

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.