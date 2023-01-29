VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgü
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
İran'da 5,8'lik depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
"Yeni Evim Kampanyası" kapsamında konut satışları sürüyor
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
800 bin liralık saç ele geçirildi
Sahipsiz hayvanlar için köye mama taşıyor
Adaylık açıklaması: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır
Kanyon girişine uçurum salıncağı
İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu
MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Türkiye'de geçen yıl 413 fuar düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu
Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından cüzzam hala etkisini sürdürüyor
2022'de yatırımlara büyük teşvik
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor
29 Ocak 2023 Pazar 17:31:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 17:31:00

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Yeni haftada Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Muş ve Bitlis'te kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı düşecek, Türkiye genelinde yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerinde 8-10 derece düşecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.

İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış görülecek.

İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Muş ve Bitlis'te kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da perşembe günü hariç her gün hafif kar yağışı beklentisi var. Sıcaklık 4-5 derece olacak.

İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık beklentisi ise İstanbul'da 6-7, İzmir'de 10-12 derece.

METEOROLOJİDEN BİTLİS, MUŞ VE BİNGÖL İÇİN KAR UYARISI

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı
Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım

Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım
Kız babası olacak

Kız babası olacak
Antalya yolcusu

Antalya yolcusu
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Ameliyatı başarılı geçti

Ameliyatı başarılı geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX