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19 Haziran 2024 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 08:30:00

Yeni eşi eskisiyle kıyaslamak boşanma nedeni

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Mahkeme eşini eski karısıyla kıyasladığı ispatlanan kocayı tam kusurlu buldu. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, kadına 70 bin TL tazminat, bin 500 lira da nafaka ödenmesine hükmetti.

Ankara'da bir adam, ikinci evliliğini yaptığı eşine dava açtı; kadının evi terk ettiğini ve vefat eden eşine ait mücevherleri izinsiz kullandığını öne sürdü.

Karşı dava açan kadın ise kocasının kendisini sürekli vefat eden eşiyle kıyasladığını, kendisini hor gördüğünü ve dışladığını, hakaret ettiğini ayrıca evden kovduğunu iddia etti.

Eşini eski karısıyla kıyasladığı ispatlanan kocayı tam kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmasına; kadına 70 bin TL tazminat, bin 500 lira da nafaka ödenmesine hükmetti.

İstinaf erkeğin itirazını reddedince dosya Yargıtay'a gitti. 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını uygun buldu; nafaka ve tazminat ödenmesini onayladı.

Etiketler : evlilik boşanma dava kadın koca
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