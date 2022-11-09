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09 Kasım 2022 Çarşamba 21:26:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 21:26:00

Yeni doğan bebeği 5. kattan atan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan bebeğin annesi Gürcistan uyruklu 15 yaşındaki N.S. ile N.S'nin annesi 55 yaşındaki İ.S. ve babası B.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S'nin savcılıktaki ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum. O gün sabah sancım geldi. Bebek ölü olarak dünyaya gelince, panikleyip aşağıya attım" dediği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından dün, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmiş, jandarma ekipleri, bebeği aşağıya attığı iddia edilen N.S. ile annesi İ.S. ve B.S'yi gözaltına almıştı.

Etiketler : Antalya Alanya Yeni doğan bebek
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