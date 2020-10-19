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19 Ekim 2020 Pazartesi 21:14:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 21:14:00

Yemen'de tarım arazilerini çöl çekirgeleri istila etti

Kaynak: AA

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Yemen'de çöl çekirgeleri yağış ve rutubetli hava nedeniyle tarım arazilerini istila etti.

Yemen'in batı kesiminde, Husilerin elindeki bölgelerde çöl çekirgeleri tarım arazilerini istila etti.

Husilerin sözde Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Genel Müdürü Vecihi el-Mutevekkil, Husilere bağlı medyada yer alan açıklamasında, Hadramevt, Şebve, Marib ve Cevf'ten çöl çekirgelerinin geldiğini, Yemen'in batısındaki Sehl et-Tihami bölgesini istila ettiğini belirtti.

Hacce'den Hudeyde'ye uzanan Sehl et-Tihami bölgesinde tarım arazilerinin tehlike altında olduğunu ifade eden Mutevekkil, çekirgelerin yağış ve rutubetli hava ile yeşil bitkiler bulunmasından dolayı bu bölgelerde çoğalmaları için çevre şartlarının son derece uygun olduğunu söyledi.

Mutevekkil, çekirge istilası nedeniyle meydana gelecek ekonomik zararları önlemek için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uzun süredir devam eden savaş nedeniyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veren milyonlarca Yemenli, gelirini tarımdan kazanıyor.

Her gün 150 kilometre yol kat edebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, Afrika'da yerel halkta paniğe neden oluyor. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

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