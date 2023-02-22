Yemekler Deprem Ana'dan

Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, günlük 700 kişiye yemek dağıtıyor. İlk günlerde derin dondurucudan aldığı malzemelerle küçük tüpte yemek hazırlayıp görevlilere dağıtmaya başlayan Şemsi Hançer yemek dağıttığı kişi sayısını artırdı.

Görevlilerin "Deprem Ana" diye hitap ettiği 52 yaşındaki Şemsi Hançer, "İlk gün 50 kişiye kendi imkanlarımla yemek verdim. İkinci gün, üçüncü gün derken 200 kişilik yemek çıkarttım. Sonra bu sayı 700 kişiye kadar yükseldi" dedi.