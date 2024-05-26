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26 Mayıs 2024 Pazar 12:25:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 12:25:00

Yemek yemeyi kesmeyin! Spor öncesi ne yemeli?

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İnsan sağlığı adına spor yapmanın değeri çok fazladır. Hal böyle olunca beslenmenin önemi daha fazla oluyor. Sindirim ve boşaltım dengelerini eşit tutmak için beslenme büyük rol oynuyor. Spor öncesi ve sonrası tam performans almak için vücuda hafif besinlerin girmesi gerekiyor. İşte “Spor öncesi ne yenmeli?” sorusunun cevabı…

Spor öncesi beslenme herkesin araştırdığı konulardan biri. Egzersiz sırasında vücut glikojen depoları oluşturur. Bu depoların hızlıca dolumu, açlık hissiyatının giderilmesi için ise vücudun ihtiyaç duyduğu hafif besinler ile beslenmek gerekir. Açlık hissini uzatıp ağır besinler tercih etmek, hem sizi hem sağlığınızı yorar.

Vücut tipi ve egzersiz süresi büyük rol oynar. Tabii her şeyden önce bireysel ihtiyaçlarınızı göz önüne almalısınız. Spor öncesi beslenme faaliyeti 1-3 saat önce olmalıdır. Yemek yemeyi kesmeyin! Araba yakıtsız, insan besinsiz çalışmaz.

SPOR ÖNCESİ NE YENMELİ?

Fıstık ezmesi

Hurma

Pilav

Kuruyemiş

Yoğurt

Tam buğday ekmeği

Muz

Yulaf

Süt ve bol protein, karbonhidrat, bol su tüketimi...

Etiketler : spor öncesi ne yenmeli spor Spor öncesi beslenme
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