Yemek yemeyi kesmeyin! Spor öncesi ne yemeli?

Spor öncesi beslenme herkesin araştırdığı konulardan biri. Egzersiz sırasında vücut glikojen depoları oluşturur. Bu depoların hızlıca dolumu, açlık hissiyatının giderilmesi için ise vücudun ihtiyaç duyduğu hafif besinler ile beslenmek gerekir. Açlık hissini uzatıp ağır besinler tercih etmek, hem sizi hem sağlığınızı yorar.



Vücut tipi ve egzersiz süresi büyük rol oynar. Tabii her şeyden önce bireysel ihtiyaçlarınızı göz önüne almalısınız. Spor öncesi beslenme faaliyeti 1-3 saat önce olmalıdır. Yemek yemeyi kesmeyin! Araba yakıtsız, insan besinsiz çalışmaz.

SPOR ÖNCESİ NE YENMELİ?

Fıstık ezmesi

Hurma

Pilav

Kuruyemiş

Yoğurt

Tam buğday ekmeği

Muz

Yulaf

Süt ve bol protein, karbonhidrat, bol su tüketimi...