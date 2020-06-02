Yaz okulu ve yaz spor okulları açılıyor

BİLGİ EVLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ KAPILARINI YENİDEN AÇIYOR

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi kapılarını 22 Haziran’da öğrencilere açacak. 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek eğitimlere online kayıt için, http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ adresinden başvurulabilecek.

ÜCRETSİZ YAZ OKULU KAYIT MERKEZLERİ, YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM İÇERİKLERİ

Kayıt Merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi, Alibeyköy Spor Kompleksi. Ayrıca yaz okulu eğitimleri yukarıda belirtilen yerlerde gerçekleşecek.

BİLGİ EVLERİ YAZ OKULU İÇERİK ( 9-15 YAŞ) – (Tüm Bilgi Evleri)

Değerler Eğitimi

Sanat ve Beceri Atölyeleri

Geziler

Etkinlikler

Rehberlik Çalışmaları

Sınav Temel Hazırlık Dersleri

DİL EVİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ)

Dil Evi İngilizce Ve Arapça Yaz Okulu

Oyunla ve Gezerek Öğrenme

Speaking Club

Müzikle Öğrenme – Karaoke

Masa Oyunları

Film İzleme

GENÇLİK MERKEZLERİ YAZ OKULU İÇERİK (15-20 YAŞ)

Değerler Eğitimi

Sanat ve Beceri Atölyeleri,

Geziler

Etkinlikler,

Rehberlik Çalışmaları

TYT Hazırlık Dersleri

BİLİŞİM AKADEMİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ)

Ali Kuşçu Uzay Evi

Güneş Sistemimiz

Yıldızların Yaşamı

Uzay Çalışmaları

Gökyüzünü Tanıyalım

Robot Okulu

Web Tasarım

Oyun Tasarımı

Mobil Uygulama Geliştirme

Blog Hazırlama & Bloggerlik

3d Tasarım

Arduino

ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULUNDA 13 SPOR BRANŞI OLACAK

Yaz spor okuluna gelecek öğrenciler eğitimlerini hafta içi her gün Alibeyköy Spor Kompleksi’nde yapacaklar.

Yaz Spor Okulu için kayıt merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Okulu, Alibeyköy Spor Kompleksi.

YAZ SPOR OKULUNDA YER ALACAK BRANŞLAR

ATLETİZM

BADMİNTON

BASKETBOL

BİSİKLET

FUTBOL

KARATE

KAYKAY

MİNİ GOLF

OKÇULUK

SATRANÇ

ORYANTİRİNG

TENİS

VOLEYBOL