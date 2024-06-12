Öksürük için en etkili şurup...

Kuru öksürük sadece kışın değil yazın da baş belası olabiliyor. Kuru öksürük için farklı ilaç tarifleri hazırlayan İbn-i Sina, öksürüğe keten tohumu ve bal öneriyor. İşte İbn-i Sina'nın öksürük ilaçları...



BALLI ÖKSÜRÜK İLACI

Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.

SALATALIKLA ÖKSÜRÜK İLACI

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ebe gümeci tohumu, zamk ve kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse ve kuru üzüm ile pişirildikten sonra üzerine kaynatılmış üzüm suyu dökülerek preparat hazırlanır.

İBN-İ SİNA'NIN BALLI ŞURUP TARİFİ

Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.

İBN-İ SİNA'DAN KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Ağrıları giderir

Tohumları balgamlı öksürükte faydalıdır

Tütsüsü nezlede kullanılır

Bal ve mum ile karıştırılırsa tırnak fissürleri ve kırıklarına iyi gelir

İç ve dış apseleri tedavi eder