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15 Ağustos 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 07:32:00

Yaylaya neşe taşıyorlar

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Muş'ta gönüllü gençler, yaylalardaki çocukları "Heybemde Neşe Var Projesi" ile eğlendiriyor.

MUŞ'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayladaki çocuklar için "Heybemde Neşe Var Projesi"ni yürütüyor. Gönüllü gençler, zorlu yolları aşarak ulaştıkları yaylalarda, yüz boyama, zeka oyunları, futbol, dart ve mendil kapmaca gibi aktivitelerle çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Şu ana kadar 10 köyün yaylalarına çıkarak çocukların gönüllerine dokunan gençler, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyü yakınlarındaki yaylaya da gitti.Çocuklara oyuncak dağıtan, oyunlar oynayarak yüzlerini güldüren gönüllüler, süt sağan kadınlara da yardım etti.

Etiketler : Muş eybemde Neşe Var Projesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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