Yaylaya mutluluk taşıdılar

HER YIL İYİLİK İÇİN GEZİYORLAR

Van'da 2011'deki depremin ardından ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için başlatılan "Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi" kapsamında bir araya gelen gönüllüler, yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda farklı illerden çeşitli meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kişilik grup, Hakkari'deki 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.

ARAÇLARI BALONLARLA SÜSLEDİLER

Gönüllüler, 4 aydır bölgede konaklayan ailelerle sohbet etti, sofralarına konuk oldu, halay çekti. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan, balon, terlik, kitap, toka ve saç fırçası hediye eden gönüllüler, onlarla oyunlar oynayıp gelecekle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Gönüllüler, daha sonra balonlarla süsledikleri araçlarıyla Bayköy'e geçerek, burada da çocuklara hediyeler dağıttı, güzel bir gün geçirmelerini sağladı.