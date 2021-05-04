Yayla zamanı geldi minare ayaklandı!

Rize'nin İkizdere ilçesi Karzavan Yaylası'nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minare, kış aylarında çığdan zarar görmemesi için yere yatırılıyor. Bahar gelip karlar eriyince elle çevrilebilen makaralı sistemle minare yeniden kaldırılıyor.



Daha önce çığdan yıkılan minareler nedeniyle 10 yıldır b sistem uygulanıyor. Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, "Pandemi dolayısıyla biz bu yıl yaylaya biraz erken geldik. 20 gün sonra herkes gelir ve yayla şenlenir. Hoca da gelince ezan sesi yükselir" diye konuştu.