Yay enerji dolacak, Boğalar şanslı döngüde... Haftalık burç yorumları

2 Ekim günü Venüs ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde daha derin ve paylaşımcı olabilirsiniz. Yeni birileri ile tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Maddi fırsatlar da karşınıza çıkabilir. 4 Ekim günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Merkür geri harekette olmasına rağmen bu etkiyi iyi değerlendirmek mümkün olacak. Sözleşmelerle ilgili fırsatlar çıkabilir. Eğitim hayatınızda olumlu bir gelişme yaşanabilir.

ACELECİ OLMAMALI

Karar alırken büyük resmi görmeniz mümkün olacak. Kendinizi daha iyimser ve umutlu hissedebilirsiniz. Yardım faaliyetlerinde yer alabilirsiniz. Adil ve etik kararlar vermek size iyi gelecek. 6 Ekim günü terazi burcunda yeni ay olacak. Mars vurgulu bu yeni ayda öfkeyle kalkanlar zararla oturulabilir. Kaza ve beladan uzak durmaya çalışın. İlişkilerinizde yıkıcı olmayın. Yeni girişimlerinizde kararlı olun, ama ağırdan alın. 7 Ekim günü Venüs yay burcuna geçecek. İlişkilerde daha özgür hissetmek isteyeceksiniz. Ancak aşırı risk almamaya çalışın. Gereksiz bir maceraya girmenize gerek yok. İlişkilerinizde dinamizm ve heyecan ön plana çıkacak. Monotonlaşmış ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Para harcarken de daha coşkulu olabilirsiniz. Ancak ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı unutmayın. Dünyada hak, adalet ve hukuk konuları ile ilgili tartışmalar daha yoğun olacak. 8 Ekim günü Güneş ile Mars aynı hizada olacaklar. Kazalar ve belalar konusunda temkinli olun. Hızlı hareket etmeyin. Akışta olun. Fevri olmayın. Bencil olmamaya çalışın.

ÖFKENİZİ YÖNETİN

Yaptığınız hareketlerin sonuçlarını hesaba katın. Karşı tarafın haklarına duyarlı olun. Dünyada maalesef patlamalar, yangınlar, kazalar ve şiddet olayları gündeme gelebilir. Liderler ve yöneticiler öfkeyle hareket edebilir. Fevri açıklamalar yapabilir. Ülkeler arasında gerilim artabilir. Siz kendi öfkenizi etkin yönetmeye çalışın. Sizi sinirlendirmeye çalışanlara uymayın. Düşmanlarınızı görmezden gelin. Unutmayın çoğu kez nefretin ardında gizli bir hayranlık vardır.

KOÇ BURCU

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız.

BOĞA BURCU

Hayattan zevk aldığınız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi kararlarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yenildiğini, yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler, üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise şans sizden yana olacak.

İKİZLER BURCU

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan yengeç burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekarasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Herşey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmeler var değerlendirin.

YENGEÇ BURCU

Duygusal anlamda muhteşem bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz

ASLAN BURCU

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ama kısıtlama başladı ve hareket edemiyoruz zor günler elbet geçecek. Bu dönem evde kardeşler ile ilgili güzel zamanlar yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı.

BAŞAK BURCU

Maddi konularda adım atma zamanı, finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları, kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aşk ve çocuklara dair her nokta da gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Arabanız ile ilgili bir takım işler yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir . Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir. Siz hangi durumun içerisinde iseniz orada yürümeye devam edin.

AKREP BURCU

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer birşeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin. Etrafınızdaki insanlar yanlış olmayabilir. Biraz kendinize bakın ve farkındalığınızı alın.

YAY BURCU

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yüksek öğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Spor, iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın.

KOVA BURCU

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar.. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile kariyer toplumsal statü arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bu hafta disiplinli, iş bitirici, tazminat, nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz

Uzman Astrolog Barış Özkırış