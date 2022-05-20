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20 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00

Yavru tavşanın kedi annesi

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Bursa'da Şeref Aydın (32), Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına gittiğinde köpeklerin kovaladığı yavru bir tavşanı fark etti. Aydın, yavru tavşanın yuvasını aradı fakat bulamayınca sahip çıktı.

Bursa'da Şeref Aydın (32), Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına gittiğinde köpeklerin kovaladığı yavru bir tavşanı fark etti. Aydın, yavru tavşanın yuvasını aradı fakat bulamayınca sahip çıktı.

Evine götürdüğü yavru tavşanı, 3 yavrusu olan kedisi Boncuk'un yanına bıraktı. Anne kedi, yavru tavşanı sahiplenip emzirmeye başladı. Boncuk şimdilerde minik tavşana süt annelik yapıyor.

Olayı anlatan Şeref Aydın, "Bugün Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimiz de 'Boncuk' ismini verdiğimiz kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Şu an tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de Kurşunlu'dan esinlenerek, Çilek koyduk. İnşallah sapasağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız" dedi.

Etiketler : Yavru tavşanın kedi annesi Şeref Aydın Tavşan
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