Yavru pitonları ülkeye sokacaklardı!

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İ.K.'nin kullandığı tırda gümrük muhafaza ekipleri arama yaptı. Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, dört tanesi ölmüş, toplam 32 piton yılanı ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'na, Almanya'dan gelen tır gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından standart depo kontrol noktasında ekiplerin şüphesi üzerine detaylı olarak incelemeye alındı. Araç incelenirken sürücünün tedirgin halleri ekiplerin dikkatini çekti. Araç çekici kısmında bulunan bez bir çanta açıldığında içerisinde siyah çoraplara konulmuş vaziyette uyuşturulmuş canlı piton cinsi yavru yılanlar tespit edildi. Sürücü İ.K. ile yanındaki F.Ç. gözaltına alındı.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü İ.K. yavru pitonları Almanya'da bir fuardan aldığını ve beslemek için ülkeye getirdiğini söyledi. Yavru pitonlar ekipler tarafından korumaya alınması için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi