Yavru kedi kalp masajıyla kurtuldu

Furkan Demir, iş yerinin önüne bırakılan kediye kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü.

ANNE KEDİ O ANLARI İZLEDİ

Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti.