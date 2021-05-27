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27 Mayıs 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 16:00:00

Yavru kargaya aile sıcaklığı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mesut ve Fatma Yanıkoğlu çifti, kavak ağacındaki yuvadaki yavru karganın, kartalın saldırısıyla yere düştüğünü gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mesut ve Fatma Yanıkoğlu çifti, kavak ağacındaki yuvadaki yavru karganın, kartalın saldırısıyla yere düştüğünü gördü. Kargayı alıp evlerine götüren çift, 15 gündür baktıkları karga yavrusuna çok alıştı. Kuş ile birlikte yemek yiyip, çay içen çift, uçmaya başlayınca onu doğaya bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

Mesut Yanıkoğlu, "Bize çok alıştı. Bizimle yatıyor, sabah kahvaltı yapıyor, çay içer. Hiç yabani değil" dedi. Eşi Fatma Yanıkoğlu da, "Acıkınca bağırıyor. Bizimle mutlu, çok alıştı. Nasıl ayrılırız bilemiyorum" diye konuştu.

Etiketler : bolu mudurnu karga mesut yanıkoğlu fatma yanıkoğlu
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