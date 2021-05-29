Yavru ceylanlara anne şefkati
Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.
Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getirildiği anlaşılan ceylanların bakımını üstlenen rehabilitasyon merkezi veterinerleri, özel ilgilendikleri hayvanları anne şefkatiyle besliyor.