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29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00

Yavru ceylanlara anne şefkati

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Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getirildiği anlaşılan ceylanların bakımını üstlenen rehabilitasyon merkezi veterinerleri, özel ilgilendikleri hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

Etiketler : konya yavru ceylan hayvanat bahçesi
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