  • BIST
    1335.58
  • Dolar
    8,3085
  • Euro
    9,9828
  • Altın
    476,9330
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Thodex'le ilgili flaş gelişme
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez konuştu
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Mehmetçiklerimiz bahar temizliğine başladı
Yavru aslanlar isimlerini seçti
Kartal Karavan
Facebook'ta veri çalma hazırlığı
"İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde"
Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!
Koronavirüs aşısında büyük sahtekarlık
Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor
Taksim Camii'ne ilk kez asılan mahya ilgi odağı oldu
Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak
Türkiye şantaja boyun eğmedi
"Türkiye dünyaya şifa olacak"
Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor!
Burak Sergen entübe edildi
Yeşilçam ruhuna online gala
Baharı ‘Hissediyorum'
5 bin kitaplık kütüphane
Nereden geldiğini unutma
Kanarya Adaları'na uçtu
Nazlı için 8 psikologdan destek!
22 Nisan 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 17:00:00

Yavru aslanlar isimlerini seçti

ABONE OL

İstanbul Tuzla Aslan Park'ta yılın ilk yavruları dünyaya geldi. 3 aylık olan yavruların isimleri sosyal medyadan oylamaya sunulmuştu. En çok oy alan 4 isim; Asya, Luna, Zoya ve Mia oldu. Bu isimler, karton kutuların üstüne yazılarak yavru aslanların önüne dizildi. Aslanlar isimlerini ilk seçtiği kartonla belirlemiş oldu. Biri Zoya diğeri ise Asya oldu.

Anne, yavrulara 1 ay baktıktan sonra yavruları artık beslememeye başladığını belirten Veteriner Hekim Hakan Yücel, "O yüzden onlarla biz ilgilenmeye başladık. Onları aldık besledik, iki aydır da bakıyoruz, büyütüyoruz. Hem de insanlar gelip onlara dokunabiliyorlar. Biliyorsunuz birçok hayvan türü gibi aslanların da nesli tehlike boyutuna gitmek üzere. Biz de bu olaya dikkat çekmek adına yavru aslanlarımıza sosyal medyadan isim arayışı için kampanya başlattık. En çok tercih edilen 10 ismi onaya sunduk. Bunlardan ilk 4'üncü sırada olanlarla da hayvanlarımıza kendi isimlerini seçme fırsatını tanıdık. 4 tane eşit şartlardaki kutuların üstüne isimleri yazdık. Kızlarımız isimlerini bu şekilde seçtiler" dedi ve son olarak şunları ekledi:

"Kovid, dezenfektan, maske gibi isim önerileri de vardı. Onlara çok fazla oy gelmedi. Bu arada bu isimleri öneren arkadaşlar arasında bir çekilişimiz olacak. O arkadaşlara parka giriş ve yavrularımızı bulunduğu ortamda görme imkânı sunacağız."

Etiketler : aslan istanbul tuzla yavru aslan isim hakan yücel
Hayatımda sadece iş var

Hayatımda sadece iş var
Ne silikon var ne dolgu!

Ne silikon var ne dolgu!
10 yıldır dava peşinde

10 yıldır dava peşinde
‘Prens'le yeniden doğdu

‘Prens'le yeniden doğdu
‘Cansız manken' Gülşen!

‘Cansız manken' Gülşen!
Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de

Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Kazancını çarçur etmemiş

Kazancını çarçur etmemiş
10 milyon sterlin bütçeli gala!

10 milyon sterlin bütçeli gala!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER