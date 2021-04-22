Yavru aslanlar isimlerini seçti

Anne, yavrulara 1 ay baktıktan sonra yavruları artık beslememeye başladığını belirten Veteriner Hekim Hakan Yücel, "O yüzden onlarla biz ilgilenmeye başladık. Onları aldık besledik, iki aydır da bakıyoruz, büyütüyoruz. Hem de insanlar gelip onlara dokunabiliyorlar. Biliyorsunuz birçok hayvan türü gibi aslanların da nesli tehlike boyutuna gitmek üzere. Biz de bu olaya dikkat çekmek adına yavru aslanlarımıza sosyal medyadan isim arayışı için kampanya başlattık. En çok tercih edilen 10 ismi onaya sunduk. Bunlardan ilk 4'üncü sırada olanlarla da hayvanlarımıza kendi isimlerini seçme fırsatını tanıdık. 4 tane eşit şartlardaki kutuların üstüne isimleri yazdık. Kızlarımız isimlerini bu şekilde seçtiler" dedi ve son olarak şunları ekledi:



"Kovid, dezenfektan, maske gibi isim önerileri de vardı. Onlara çok fazla oy gelmedi. Bu arada bu isimleri öneren arkadaşlar arasında bir çekilişimiz olacak. O arkadaşlara parka giriş ve yavrularımızı bulunduğu ortamda görme imkânı sunacağız."