Yatılı misafir bebeği kaçırdı

Mardin'de oturan Hülya A. (44), yaklaşık bir hafta önce Eskişehir'de geliniyle birlikte oturan ablası N.A.'nın yanına gitti. Ablasında yatılı misafir kalan Hülya A., akşam herkesin uyuduğu sırada ablasının gelininin bir hafta önce doğan erkek bebeğini kaçırdı; bir ticari taksiyle uzaklaştı. Sabah uyanan aile bebeğin ve Hülya A.'nın evde olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis ekipleri, bebeği kaçıran Hülya A.'nın 26 plakalı taksiyle Konya istikametine gittiğini tespit etti.

'İKİZLERİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN'



Şüpheli taksi Konya Akşehir girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan bebek koruma altına alındı; 200 km uzaktan gelen annesi E.A.'ya teslim edildi. Gözaltına alınan Hülya A. ifadesinde ikiz çocuğunun öldüğünü, bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğu için bebeği Mardin'e götürmek için kaçırdığını söyledi. Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.