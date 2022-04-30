Yaşlılara uzanan vefa eli

Kilometrelerce yol kat ederek gittikleri evlerde pencere ve kapıları silen, evleri baştan sona temizleyen görevliler, yaşlı, hasta ve engellilere rehberlik hizmeti de veriyor.



Malazgirt SYDV Müdürü Yakut Bozkurt, proje sayesinde hem ilçede istihdam sağladıklarını hem de ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlılara temizlik ile bakım hizmeti sunma imkanı bulduklarını söyledi.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını dile getiren Bozkurt, "İstihdam ettiğimiz 5 personelimiz var. Proje yıl sonuna kadar devam edecek. 2023 yılında projenin devamı için talepte bulunacağız. Temizlik işi yaparken hane ziyaretleri gerçekleştiren personelimiz de var. Projeden 50 vatandaşımız faydalanıyor. Mesai saatleri içinde evleri temizleniyor, varsa talepleri dinleniyor. Talebe göre aile sayısı artabilir. Bütün vatandaşlara gitmeye devam edeceğiz. İlçenin 12 mahallesi var. En ücra köydeki vatandaşımıza bu hizmeti götürmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Ailelerin yardım taleplerini de yerine getirdiklerini belirten Bozkurt, "Evini temizlediğimiz ailelerin diğer kurumlarla ilgili talepleri varsa onlara da rehberlik yaparak iletilmesini sağlıyoruz. Temizlik malzemelerini veriyoruz. Vatandaşlardan ücret almadan devletimizin hizmetini ayaklarına götürüyoruz. Devletin şefkat elini uzatıyor, merhametli yüzünü onlara gösteriyoruz." dedi.

Evi temizlenen 66 yaşındaki Mehmet Şirin Göktürk ise eşi ve engelli kızıyla beraber yaşadığını, gücü yetmediği için görevlilerce evinin temizlendiğini aktardı.

Görevlilere destekleri için teşekkür eden Göktürk, "Vakıf personeli gelip evimizi temizledi. Her zaman bize yardımcı oluyorlar. Allah onları kazadan beladan korusun. Allah devletimizden razı olsun. Burada eşim ve engelli kızımla beraber yaşıyorum. Eşim 78 yaşımda. Yaşlı olduğumuz için evi temizleyemiyoruz. Vakıftan kızlar geldi evimi temizledi." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden 56 yaşındaki engelli Cahize Demirgüç de "Kaymakamlık bize bakıyor. Belimde tümör olduğu için evimi temizleyemiyorum, iş yapamıyorum. Kızlar evimize gelerek pencerelerimizi siliyor, her yeri temizliyor, perdelerimizi asıyor. 30 yıldır devlet bana bakıyor. Engelim olduğu için ev işi de yapamıyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

SYDV görevlilerinden Rojbin Koç ise Vefa Projesi'nde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bakıma muhtaç insanların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber insanların evine gidip onlara yardım ediyoruz. Evlerini temizliyoruz, bulaşıkları yıkıyoruz, yerleri süpürüyoruz, camları siliyoruz. Bunu yaparken onların hayır dualarını alıyoruz. Yaşlıların hayır dualarını aldığımızda çok mutlu oluyoruz. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu."