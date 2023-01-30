Yaşlı ve engellilere yemek öğrencilere de sandviç

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi ve kaymakamlık, "sosyal devlet" anlayışıyla hareket ederek yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki 300 yaşlı ve engelliye her gün sıcak yemek, eğitim kurumlarından faydalanan 5 bin öğrenciye de sandviç veriliyor.

Haftanın 6 günü hastane, kütüphane, cami, semt pazarları ve otogar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde günlük 1000 kişilik sıcak çorba dağıtılıyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye olarak günde 5 bin öğrenciyi de kurumlarda ağırladıklarını belertti.