YATAĞA BAĞIMLI KALDI



İzmir'in Çiğli ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Suzan Polat, 13 yıl önce Manavgat'ta birkaç günlük Tibet Terrier cinsi bir köpek buldu. Paşa adını verdiği köpeğine bir eğitim merkezinde "yaya geçitleri, asansör, yürüyen merdiven, alışveriş ve refakatçi eğitimleri" aldıran Suzan Polat, evladı gibi bakımını yaptı. İki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı kalan Polat'ın en büyük yardımcısı da Paşa oldu.

Şimdi bir de kanser olduğunu öğrenen Suzan Polat, "Eve birisi gelince haber veriyordu, ben bazen nöbet geçiriyordum gidip komşulara haber veriyordu yani benim her şeyimdi. Bulana para ödülü vereceğim" dedi.

EKMEĞİNİ PAŞA ALIYORDU



Evinin yakınındaki markete ve eczaneye gidip alışveriş dahi yapan Paşa sayesinde acıları hafifleyen Polat, 14 ay önce hastane dönüşü köpeğini evde bulamadı. Paşa'nın çalındığı suçlamasıyla şikayette bulunan kadın, "Markete gidiyordu, ekmeğimi alıyordu, veterinere kendisi gidiyordu, evde bakıcımdı yani benim her şeyimdi. Ben evladımı istiyorum çünkü ona muhtacım, o olmadan hayatımı idame ettiremiyorum" dedi.