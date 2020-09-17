Yaşlı adamı kurtaran genç: Ona bir şey olmasın, bize olsun dedim

Yaşlı adamı kurtaran genç: Ona bir şey olmasın, bize olsun dedim

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Musa Taşdöndüren ALS hastası, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürüyor. Yaşlı adam, engelli oğluyla gittiği marketten çıkarken yokuş aşağı indiği sırada freni tutmadı, duramadı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ONA BİR ŞEY OLMASIN BİZE BİR ŞEY OLSUN DEDİM"

İlk müdahaleyi, durumu fark eden Emel Bozkurt yapmak istedi. Bozkurt, o anları şöyle anlattı:

"Freninin kaydığını fark ettim, o anda tutmaya çalıştım, yokuş aşağı bir yolda olduğumuz için baktım başka müdahale edemiyorum, bağırmaya başladım."

Bozkurt'un çığlığını, iş yerinde kömür taşıyan Berkay Atış duydu. Yukarıdan hızla gelen yaşlı adama siper oldu, tekerlekli sandalyeyi durdurdu.

"Bir baktım yaşlı amca yukarıdan geliyor, kız da tutamadı. Birden atladım, bir refkleks oldu bilmiyorum nasıl oldu önüne geçtim, siper olayım dedim. Ona bir şey olmasın bize bir şey olsun dedim. Allah'a şükür de bir şey olmadı."

"O OLMASAYDI GİTMİŞTİM"

Kahraman genç olayın ardından yaşlı adamı görmeye gitti. ALS hastası Musa Taşdöndüren, Berkay Atış'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Teşekkür etmek isterim. O olmasaydı gitmiştim, arabayı bile devirmiştim."

Kahraman genç, sosyal medyada da takdir topladı.