Yaşayan İnsan Hazinesi'ne moral
Mardin'de, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin (77) dükkanına giren kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği 7 kilo gümüşü çaldı.
Mardin'de, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin (77) dükkanına giren kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği 7 kilo gümüşü çaldı. Hindiyerli'ye kolej öğrencileri, birer moral mektubu yazdı. Gözü iyi görmediği için postacının kendisine getirdiği 21 mektubu tek tek 44 yıllık eşi Belma Hindiyerli'ye (61) okutan Hindiyerli, duygusal anlar yaşadı.