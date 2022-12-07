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07 Aralık 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 18:30:00

Yaşayan hazine

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Isparta'da yaşayan ve 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Nine'nin kısa filmi çekildi. Yaşına rağmen hala kilim dokumacılığı yapan nine için UNESCO'ya başvurularak "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesine dahil edilmesi istendi.

Isparta'da yaşayan ve 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Nine'nin kısa filmi çekildi. Yaşına rağmen hala kilim dokumacılığı yapan nine için UNESCO'ya başvurularak "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesine dahil edilmesi istendi.

TAM 91 YILDIR O TEZGAHIN BAŞINDA

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, 2017'den bu yana sürdürülen "Kültürel Miraslar Projesi" çalışmalarında birçok değer tespit edilerek kayıt altına alındı. Kaybolmaya başlayan bazı değerlerin de belgesel ve kısa filmleri çekildi. Proje kapsamında son olarak 100 yaşına basmasına bir ay kalan kilim ustası Selver Karakale'nin kısa filmi hazırlandı.

RADYODA ÇALAN TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE

Isparta dokuma kültürünü sürdürmesi bakımından önemli bir değere sahip Selver Nine'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edilmesi için UNESCO'ya teklifte bulunuldu. 8 yaşındayken kilim dokumaya başlayan Selver Nine, her sabah erken saatlerde güne başlayarak kilim tezgahının başında, radyoda çıkan türkülere eşlik ederek hatıralarını canlandırıyor.

Etiketler : ısparta unesco selver nine yaşayan insan hazineleri
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