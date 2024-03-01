Yaşatan dostluk

GÖÇÜK ALTINDA UZANAN YARDIM ELİ



Depremlerde Adıyaman'da yıkılan 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günde iki arkadaşıyla beraber çıkarılan 20 yaşındaki Songül Göksu'nun bacakları, hayati risk taşıdığı için ampute edildi. Songül ile göçük altındayken kendisine yardım eli uzatan maden işçileri arasındaki iletişim, genç kızın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde de devam etti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon döneminde karateye başlayan Songül, Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda mücadele etmek için Ankara'ya geldi.

BÜTÜN MAÇLARDA OLMALARINI İSTİYOR



Maden işçileri Sinan Durdu, Çağdaş Kahraman, Mahsun Yılmaz, Murat Sönmez ve Ramazan Direk, ilk profesyonel turnuva deneyimini yaşayan Songül'ü yalnız bırakmadı. Gümüş madalyanın sevincini madenci ağabeyleriyle yaşayan Songül, "Biz enkaz altındayken ümidimizi kesmiştik. 'Çıkamayacağız' diyorduk. Sonra 'Sizi çıkartacağız, sakın uyumayın' sesleri geldi. Onları çok seviyorum. Bütün maçlarıma gelsinler istiyorum. Onlar yanımda olunca kendimi hiç yalnız hissetmiyorum" dedi.

Songül Göksu, "Karate bana fiziksel olarak çok iyi geliyor. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Maden işçisi Sinan Durdu, "Bazı hayatlar orada kaldı, bazılarının hayatı da Adıyaman'da kesişti. Orada 7-8 gün kaldık ama o 8 gün 80 seneymiş gibi birbirimizden kopamadık" dedi.

Maden işçisi Murat Sönmez "Songül'le bağımızı koparmadık, bizim ailemizden biri oldu. Kardeşimiz, ablamız, çocuğumuzun yerine koyduk" diye konuştu.