VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Apple ID' ismi değişiyor
Erken yaşlandılar
Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri bekliyor
NAD molekülünü koru yaşlanmayı önle!
Mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
Yaşatan dostluk
01 Mart 2024 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 07:24:00

Yaşatan dostluk

ABONE OL

Adıyaman'da enkaz altında kalan Songül üçüncü günde maden işçilerinin yardımıyla kurtuldu. Hayati risk taşıdığı için bacakları ampute edilen Songül karate ile hayata bağlanırken onu ilk maçında Zonguldaklı madenci dostları yalnız bırakmadı.

GÖÇÜK ALTINDA UZANAN YARDIM ELİ

Depremlerde Adıyaman'da yıkılan 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günde iki arkadaşıyla beraber çıkarılan 20 yaşındaki Songül Göksu'nun bacakları, hayati risk taşıdığı için ampute edildi. Songül ile göçük altındayken kendisine yardım eli uzatan maden işçileri arasındaki iletişim, genç kızın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde de devam etti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon döneminde karateye başlayan Songül, Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda mücadele etmek için Ankara'ya geldi.

BÜTÜN MAÇLARDA OLMALARINI İSTİYOR

Maden işçileri Sinan Durdu, Çağdaş Kahraman, Mahsun Yılmaz, Murat Sönmez ve Ramazan Direk, ilk profesyonel turnuva deneyimini yaşayan Songül'ü yalnız bırakmadı. Gümüş madalyanın sevincini madenci ağabeyleriyle yaşayan Songül, "Biz enkaz altındayken ümidimizi kesmiştik. 'Çıkamayacağız' diyorduk. Sonra 'Sizi çıkartacağız, sakın uyumayın' sesleri geldi. Onları çok seviyorum. Bütün maçlarıma gelsinler istiyorum. Onlar yanımda olunca kendimi hiç yalnız hissetmiyorum" dedi.

Songül Göksu, "Karate bana fiziksel olarak çok iyi geliyor. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Maden işçisi Sinan Durdu, "Bazı hayatlar orada kaldı, bazılarının hayatı da Adıyaman'da kesişti. Orada 7-8 gün kaldık ama o 8 gün 80 seneymiş gibi birbirimizden kopamadık" dedi.

Maden işçisi Murat Sönmez "Songül'le bağımızı koparmadık, bizim ailemizden biri oldu. Kardeşimiz, ablamız, çocuğumuzun yerine koyduk" diye konuştu.

Etiketler : adıyaman deprem enkaz ampute karate
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX