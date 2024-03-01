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01 Mart 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 08:30:00

Yaşam koçu kandırmacası

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İşsiz binlerce üniversite mezunu yaşam koçluğu için sertifika peşine düştü.

Mezun olduğu alanda iş bulamayan işsiz binlerce üniversite mezunu yaşam koçluğu için sertifika peşine düştü. Bir aylık eğitim sonunda sertifika alanlar yaşam koçu adı altında hizmet vermeye başlıyor. Bu durumun sağlıksız olduğunu belirten NLP Uzmanı Zihin Eğitmeni Burak Dalgül uyardı: "Dünyada Profesyonel Koçluk alanında uluslararası yetkili 2 kurum var. Fakat bu 2 kurumun dışında birçok üniversitenin ve özel kuruluşların akreditasyon verdiğini görüyoruz. Bunun doğal sonucunda da parayla yetkinliksizliğin satılması gibi bir durumla yüz yüze kalıyoruz."

NLP Uzmanı Zihin Eğitmeni Burak Dalgül sözlerini şöyle sürdürdü: Sadece bir aylık eğitimle koçlar başka hayatlara yön vermek konusunda kendini yetkin hissetse de, eğitim süresinin ve içeriğinin yetersizliği trajikomik örneklerin gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Hem yaşam koçluğu sertifikası için binlerce TL ödeyen üniversite mezunları, hem de yaşam koçu arayıp tecrübesiz ellere düşenler mağduriyet yaşıyor. Örneğin bir danışan, Profesyonel Koçluk yaptığını iddia eden birisine gidip "Hayatım neden bu kadar kötü gidiyor?" diye sorunca "Geçmişte birisinin ahını almış olabilirsin" gibi bir cevap alıyor. "Yine eğitimime katılan başka bir katılımcımın daha önceden kedi korkusu nedeniyle bilinçaltı, kuantum yaşam koçluğu yaptığını iddia eden birisine gittiğinde "Önceki hayatında bir kedi tarafından yenilmiş olabilirsin!" cevabını aldığını duydum. Gerçekten şaka gibi! Bu nedenle herhangi bir konuda destek almak isteyen tüm arkadaşlara şunları özellikle ifade ediyorum "Öncelikle profesyonel destek almak istediğiniz konudaki ihtiyacınızı siz net bir şekilde belirleyin! Yetkinliğinden de emin olduğunuz insanlarla temas kurmayı tercih edin."

Etiketler : yaşam koçluğu sertifika kandırmaca
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