Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Cengiz Koraltan darp edildi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nın (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu Genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine K. çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Karoltan olduğu ortaya çıktı.

Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.