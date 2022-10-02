Yaşadığım Gerçek Aşk mı Toksik İlişki mi?

"Ben bunları senin ve ilişkimizin iyiliği için söylüyorum."

Bir ilişkiye mutlu olmak, gelişmek, belki de diğer yarım dediğimiz tamamlanma hissini yaşatacak birini bulup sonsuz huzurda yaşamak için bir ilişkiye başlanır. Aslında temel amaç kişinin kendisini daha iyi hissetmek istemesidir.

Fakat yaşanan bazı ilişkiler kişiye çok iyi gelir ve kişinin hayatına çok fazla olumlu etkisi olurken; bazı ilişkiler ise kişi için oldukça yıpratıcıdır. Bir adım bile ileri gidemediğiniz, kendinizi sürekli kötü hissettiğiniz, sağlığınızı, sosyal hayatınızı, iş hayatınızı, hatta ilerleyen dönemlerde de psikolojinizi kötü etkileyen ilişkilere toksik ilişki denir.

Gece başınızı yastığa koyduğunuzda neden bu ilişkiyi sonlandıramıyorum diye soruyorsanız, ilişkiye dair kendinizi aşağılanmış ve değersiz hissediyorsanız toksik ilişki yaşıyor olabilirsiniz.

Peki içinde bulunduğunuz ilişkinin toksik (zararlı) olduğunu nasıl anlarsınız?

Her zaman fedakarlık yapan taraf siz olursanız, Partnerinizden hiçbir olumlu adım göremiyorsanız,

Sağlıklı iletişim kuramıyor; öfke krizleri, yoğun duygusal patlamalara sürekli maruz kalıyorsanız, Partnerinizin size karşı saygısız, aşağılayıcı, eleştirel ve istismarcı tavırlarına şahit oluyorsanız, Duygu ve düşünceleriniz sürekli partneriniz tarafından manipüle ediliyorsa,

Kıskançlık ve güvensizlik gibi konular yüzünden arkadaşlarınız ve ailenizle bile vakit geçiremez, izole bir duruma geldiyseniz,

Partneriniz sizi hayatınızla ilgili karar ve eylemlerinizde desteklemiyor; bu konularda var olan özgüveninizi de olumsuz etkiliyorsa,

Yakınlık, sevgi gibi ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını; öfke, mutsuzluk, endişe, yorgunluk gibi hislerin partneriniz tarafından sürekli tetiklendiğini düşünüyorsanız; yaşadığınız ilişki toksik bir ilişkidir.

Bu tür kişiler ilişkide partnerini sürekli küçük düşürür. Sen nerden bileceksin!

Yine mi aynı şeyler!

Bıktım senden!

Ne kadar çok boş konuşuyorsun!

Bu tür cümleler ilişkinin normali haline gelmiştir. Bu yüzden her an bir deger bilmez tavır takınır.

Size zarar verdiğini bildiğiniz bir ilişkiye neden devam ediyorsunuz?

Herkesin ilişki dinamikleri birbirinden farklıdır ancak; toksik ilişkiye maruz kalan kişilerde bazı düşünce kalıpları, toksik ilişki bağımlılığını beraberinde getirir.

Kişi toksik ilişkisini bitirmeye yaklaştığında, ilişkisinde harcadığı emeğin ve geçen zamanın boşa gideceği gibi yanlış bir düşünce mantığına sahip olabilir. Acaba hala düzelir mi? Ben ne yaparsam bu ilişkiyi kurtarırım? Gibi düşünceler içerisinde çıkış noktası arayabilir. Sorunu kendi içinde görebilir ve kendini düzeltme çabasına girebilir.

Diğer bir yaygın düşünce kalıbı; ''kimseyle bir daha bu kadar yakın olamam'' , ''kimse beni onun kadar sevemez.'' Gibi düşüncelerdir. Burada partnerin yıldırma politikaları ile kişi, özgüven sorunları yaşayabilir ve bu düşüncelere tutunarak hala partnerinin davranışlarında sevgi kırıntısı aramaya yönelebilir.

Kişinin partnerinden ayrılamamasındaki bir diğer neden; sorun olmadığını ve kişinin olayları kendisinin bu kadar büyüttüğünü düşünmesidir. Bu düşünce yaygın olarak, kendi istek ve ihtiyaçlarının bilincinde olmayan kişilerde görülmektedir.

Özellikle kişinin çocukluk döneminde ebeveynleri tarafından ihtiyaçları, hisleri, duyguları reddedilmiş veya anlaşılamamışsa, çocuk ihtiyaçlarının veya duygularının doğru olmadığını zannederek büyür. Yetişkinlikte ise ''böyle hissediyorum ama hissetmemem lazım, böyle hissediyorum ama kesin abartıyorumdur.'' Şeklinde suçu kendisinde arama durumu söz konusu olabilir.

Diğer bir sebep ise; mahalle baskısıdır. Boşanmış olmak, arkadaş veya akrabalarla küs olmak toplum tarafından olumlu karşılanmaz. Eğer kişi, böyle bir fikre sahipse, etraftan olumsuz tepkiler almamak için ilişkisine devam etmek zorunda kalabilir. Başkalarının düşüncelerine odaklı hareket ediyor olmak, çok sık karşılaşılan diğer bir ayrılamama durumudur.

Diğer yaygın bir sebep ise; ilişki kiminle olursa olsun, ayrılık sonrası bir yas dönemi gerçekleşir. Kişi bu acıyı göze alamadığı için ilişkisine son vermeyi erteleyebilir veya bu ilişkiye devam etmeye çalışabilir.

Bazen de vicdani olarak aşırı hassas davranılır. ''Şimdi bende gidersem ne yapacak? Bir tek bana tutunuyor, O'na yardımcı olabilirim, O'nu değiştirebilirim, geçtiğimiz 10 yılı değiştiremedim ama 11. Yılı değiştirebilirim'' gibi düşünceler içerisine girilebilir.

Toplumda oluşturulmuş bir diğer yargı, erkekte hata olmamasına rağmen kadının sürekli söyleniyor olmasıdır. Bu yargı sebebiyle de kadın, yaşadığı ilişkinin toksik olduğunun farkında bile olamayabilir. Dolayısıyla toplumsal normları da iyi analiz etmek son derece önemlidir. Bu normları fark etmek ve değiştirmeye çalışmak, toksik ilişkilerin de beslenmesini engelleyerek azalmasını sağlayacaktır.

Toksik İlişkiden Kurtulmak

Toksik ilişkiden kurtulmak sizin ruhunuza da iyi gelecektir. Gitmek mi kalmak mı ? Bu kararı sizin vermeniz gerekir. Toksik ilişkiden kurtulamadığınızı fark ettiğiniz an aslında değişim için adım atmışsınızdır. Bunu fark etmek niye önemli peki? Çünkü terapi süreci sizin toksik ilişki sürecinize dair farkındalık yaşamanıza yardım eder. Eğer ki siz ilişkinin sizi zehirlediğini fark ediyorsanız birini adımı atmış olursunuz. Diğer yandan toksik ilişkilere devam etmenin en temel nedenlerinden biri var olan sevgiyi kaybetmemektir. Buradaki sevgi tanımı tamamen size bağlı. Siz bu yaşınıza göre sevgi ve ilgiyi nasıl tanımladınız? Bazen kişiler "ama beni seviyor o yüzden bunları yapıyor" diyebilir. Bu düşünce yapınız sizin doğalınız olmuştur. Bu yüzden bu düşünce yapısını tetikleyen yaşantıları ele almamız gerekir.

İlişkinize dair olumsuz bir algınız varsa önce bir arkadaşınızla paylaşın. Eğer ki o size ilişkinin zarar veren kısımlarını anlatıyorsa mutlaka psikolojik destek alın. Çünkü toksik ilişkiden kurtulmak bir nevi ruhunuzu özgürleştirmektir. İlişkide kendinizi daha güvende hissetmek, daha özgür hissetmek için bu adımı atmanız önemli bir karardır.

Toksik ilişkiden kurtulmak için öncelikle; Sizi ilişkide tutan sebepleri,

Önceki ilişkilerinizi,

Sevgi ve ilgiye yüklediğiniz anlamı, Özgüveninizi,

Bağlanma stillerinizi,

Aile yaşantınızı; ele almamız gerekir. Bu yaşantıları ele aldığımız taktirde içinde bulunduğunuz toksik ilişki sürecinden kurtulursunuz. Tabii ki bu bir anda olmaz. Fakat seanslarda kazanacağınız farkındalıklar ile kendinizi daha rahat hissedersiniz.

Yaşadığım Toksik İlişkiyi Sonlandırmak Çok Zor Çünkü;

Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız ? Vereceğiniz cevap size yol gösterecektir..