Yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı

Yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oto elektronik ustası, internette araştırma yapıp hurda araçların parçalarını kullanarak kendi off-road aracını yaptı.

Elbistan Sanayi Sitesi'nde oto elektronik ustası olan Sait Karpınar, off-road tutkusu dolayısıyla gittiği yarışmalarda, araçların pahalı arızalara yol açtığını fark edince daha az hasar alabilecek bir araca sahip olmak için kendi aracını yapmaya karar verdi.

İnternette araştırma yapan Karpınar, kafasında tasarladığı aracı yapmak için 1 yıl önce kolları sıvadı.

Yakın çevresiyle de istişare yapan Karpınar, uzun soluklu çalışmanın ardından hurda araç malzemeleri kullanarak tamamladığı off-road aracıyla test sürüşüne başladı.

Karpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road yarışlarının kendisinde farklı bir yerinin olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla off-road yarışlarına gittiği sırada, normal araçların devrildiğini, çok büyük masraflar çıkarabildiğini gördüğünü belirten Karpınar, bunun üzerine kendi aracını yapma kararı aldığını kaydetti.

"HURDA ARAÇLARIN PARÇALARINI KULLANDIM"



Avrupa'da bazı araçlardan da ilham alarak aracını önce tasarladığını, daha sonra ise yapmaya başladığını dile getiren Karpınar, şunları kaydetti:

"Yapacağım aracın istediğim hareketleri yapabilmesi için detaylı bir araştırma sonucunda Avrupa'da revaçta olan bir araçtan etkilenerek, kendi aracımı yapmaya başladım. Hurda araçların parçalarını kullandım. Kasayı 3,6 santimetrelik çelik çekme borudan kendim yaptım. 150 bin liralık aracı 91 bin liraya mal ettim. Test sürüşlerine başladık, performansından çok memnunum. Yarışlara katılıp derece yapacağım günleri iple çekiyorum."

Aracın test sürüşlerine katılan Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Galip Şahin ise performansı yüksek, güvenli bir araç yaptığı için Karpınar'ı kutladı.

Karpınar'ın kısıtlı imkanlarla yaptığı aracın çok iyi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Güvenlik seviyesi yüksek, arazi koşullarına uygun bir araç oldu. Bizim bağlı olduğumuz Akdeniz Off-Road Birliği adı altında yarışlara giriyoruz. İnşallah Sait ustamız, organizasyonların başlamasıyla birlikte birincilikler elde etmeye başlayacaktır." diye konuştu.