Yarım kalan aşk anısına yemek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sevdiği kadından ayrılan İlyas adında bir vatandaş, sevgilisinin en çok sevdiği yemeklerden lahmacunu 115 bin 586 nüfuslu ilçeye ısmarlayacağını billboardlara yapıştırdığı afişlerle duyurdu.

İlyas, billboardlara astırdığı afişlerde ise, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazsını yazdırdı. Duruma şahit olanlar "Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı 21. Yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas'ın aşkıdır" dedi.

