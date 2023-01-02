VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve hizmet etme yolunda yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz"
Bülent Yondemir: Türk üreticiler pazarlarını arttırmaya devam ediyor
Tolga Andaç: Markalı konut projeleri büyük fırsat sunuyor
Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu
New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TSB Başkanı Atilla Benli'den "sigorta dolandırıcılığına dikkat" uyarısı
Burundi'nin Bujumbura şehrinde kolera salgını ilan edildi
Başkan Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
2022'de ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kapadokya 4 milyon 192 bin ziyaretçi ağırladı
Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
Bakan Nebati: Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak
Uzun vadeli tahvil faizi yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesinde
Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru
Baykar'dan 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: e-Devlet'te yeni bir devrim olacak 'dijital kimliği' getiriyoruz
Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
Orta gelirliye konutta tarih belli oldu!
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
02 Ocak 2023 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 13:12:00

Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanmasına ilişkin davada sanık Bayram Kaynak'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanmasına ilişkin davada sanık Bayram Kaynak'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Sanık ve katılan avukatların temyiz istemlerini inceleyen daire, "istinaf başvurusunun esastan reddine" hükmünün, tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna kanaat getirdi.

Dairenin kararında, "Sanık avukatının eksik incelemeye, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına, teşdide, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılan avukatlarının suçun tasarlanarak işlendiğine, ceza miktarına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1 maddesi gereğince isteme uygun olarak temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına..." ifadelerine yer verildi.

OLAY

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Olayın ardından Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuştu. Yerel mahkemede yapılan yeniden yargılamada sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, dosya daha sonra Yargıtaya taşınmıştı.

Etiketler : yargıtay doktor jilet hapis cezası
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
Senaryo okuyoruz

Senaryo okuyoruz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Yeni yıl buluşması

Yeni yıl buluşması
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
İşin Aslı VIP

İşin Aslı VIP

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX