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26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:00:00

Yaren'in yavrularına kurtarma operasyonu

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin yavrularının ayağına dolanan çuval ipi, ekipler tarafından yuvada çıkarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin yavrularının ayağına dolanan çuval ipi, ekipler tarafından yuvada çıkarıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl Yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını ve bu sayede büyüyen yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de meraklılarına göstereceklerini duyurdu.

Etiketler : Bursa Uluabat Gölü Yaren leyleğin yavruları Ali Özkan
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