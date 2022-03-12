Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Yaren Leylek'in yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü'nü de beyaza bürüdü. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Leylek Köyünde Balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri oldu. Yaren Leylek de Yılmaz'ın bahçesinde yerini alınca, yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

