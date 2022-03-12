12 Mart 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 18:00:00
Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Yaren Leylek'in yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü'nü de beyaza bürüdü.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Yaren Leylek'in yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü'nü de beyaza bürüdü. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Leylek Köyünde Balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri oldu. Yaren Leylek de Yılmaz'ın bahçesinde yerini alınca, yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.