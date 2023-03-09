Yardımdan gelen kıyafetten para çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evleri hasar gören anneannesine ve dedesine bakmak için Adana Kozan'a gelen Mehmet Doğan'ın Kızılay'dan aldığı yardım malzemelerinin içinden 185 dolar çıktı. Anneannesine aldığı eşofmanın cebinden çıkan parayı yetkililere teslim eden Doğan'ın örnek davranışı takdirle karşılandı.

