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27 Şubat 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 18:00:00

Yardım seferberliği sürüyor... İyi ki varsınız

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her köşesinde güzel kalpli insanların başlattığı yardım çabaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her köşesinde güzel kalpli insanların başlattığı yardım çabaları tüm hızıyla devam ediyor.

YARDIM İÇİN ÇIRPINIYORLAR

Asrın felaketinde büyük acılar içinde kalan depremzedeler için başlatılan bireysel ya da organize yardım hareketleri azalmadan sürüyor. Türkiye'nin her köşesinde herkes bir şekilde acılar içindeki insanlara bir şeyler yapabilmek için çırpınıyor. Kimi evini açıyor, kimi para topluyor kimi de battaniye üretiyor.

HERKES TAŞIN ALTINA ELİNE KOYUYOR

Gıdadan giyime, konuttan psikolojik desteğe kadar herkes bir şekilde taşın altına eline koyuyor. İyiliksever insanların başlattığı bu çabalar sadece Türkiye ile sınır değil. ABD'den Endonezya'ya Londra'dan Tokyo'ya kadar dünyanın birçok ülkesindeki yardımseverler de afetzedeler için gayretlerine devam ediyor.

LONDRA

Depremzedeler için kermes

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi. Başkentteki Aziziye Camisi'nde düzenlenen kermeste, Londra'da yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa çıkarıldı. Ayrıca, kermes kapsamında sulu boyalarla çocukların yüzleri boyandı, resimler yapıldı.

NEW YORK

Türk ve Müslüman polislerden yardım

ABD'nin New York kentinde görev yapan Türk ve Müslüman polisler, depremlerden etkilenenlere yardım için tek yürek oldu. Queens'te bulunan bir depoyu yardım merkezi olarak kullanan polisler, burada toplanan malzemelerin, tasnif ve paketleme işlemlerini yaparak kargoya hazır hale getirdi.

BURSA

Ali dede ve Fadime Nine'den bohça

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Ali Günay ve 92 yaşındaki Fadime Günay çifti, depremlerden zarar gören vatandaşlara destek olabilmek için bir miktar para ve ördükleri kışlık kıyafetlerin bulunduğu bohçayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teslim etti.

ERZURUM

Nene Hatun'un torunlarından destek

Erzurum'da kadınlar, evlerinde hazırladıkları yöresel ev yemeklerinin yanı sıra topladıkları oyuncaklar ve giysileri depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Etiketler : deprem yardım depremzede

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