VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
Türkiye'nin gururu Togg'a Fransa'da büyük ilgi
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi
Ünlü tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim
05 Kasım 2023 Pazar 07:50:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 07:50:00

Yardım ederken tamirci oldu

ABONE OL

Artvin'de yaşayan 48 yaşındaki Aynur Yılmaz eşine yardım için gittiği tamirhanede 4 yıldır motosiklet ustası olarak çalışıyor. Motosiklet tamiriyle uğraşan Yılmaz, "Tamir erkek işi ama bir kadın isteyince yapamayacağı bir şey yok" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Aynur ve Tuncay Yılmaz çifti, sanayide bulunan tamirhanelerinde motosiklet tamir yaparak geçimlerini sağlıyor. Mesleği motosiklet ustası olan Tuncay Yılmaz, elaman bulmakta zorlanınca eşi Aynur Yılmaz'ı yardım için tamirhaneye çağırdı. Aynur Yılmaz, yardım için gittiği eşinin tamirhanesinde azmi sayesinde motosiklet ustası oldu.

4 yıldır şaşkın bakışlar altında motor tamiri yapan Yılmaz, yardım etmek için çalıştığı iş yerine ofiste yedek parça işine bakarken daha sonra civata sıkma, yağ değiştirme işleriyle eşine destek olmaya başladı. Bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale gelen Aynur Yılmaz, hünerli elleriyle tamirhanede pek çok işin üstesinden geldi. İş yerine gelen müşteriler ise Aynur Yılmaz'ın çalışkanlığına hayran kalıyor.

"Eşim ara sıra geldiği iş yerinde motor tamir etmeyi sevdi" diyen Tuncay Yılmaz, "Bu işe eli yatkın. 'Benden iyi usta oldu' diyebilirim. Görenler takdir ediyor. Sadece erkeklerin değil bir kadının da bu işi yapabileceğini öğretti bizlere. Eleman bulmakta zor, bana büyük destek oluyor. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Aynur Yılmaz ise yaptığı açıklamada "İstanbul'dan evlenip buraya geldim. Eşimle birlikte sanayide çalışıyoruz. Bu iş benim psikolojimi düzeltti. Eşimden öğrendim 4 yıldır yapıyorum. Etraftan çok güzel tepkiler alıyorum. Hatta şaşırıyorlar. Daha önceden sanayide kadının ne işi vardı deniliyordu çok şükür herkes alıştı. Kadın motor ustasının gören sürücüler sanayiye eşleriyle gelmeye başladı. Motor işi aslında erkek işi güç isteyen bir iş ama kadın istedi mi yapıyor. Bu işlerle ince ince uğraşmak insana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : artvin motosiklet ustası tamirci
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX