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03 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00

Yaramaz değil şampiyon

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Henüz 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden, geçen 11 yılda uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı.

'HİÇ KİMSE TAHMİN ETMİYORDU'

Konya Meram Belediyespor oyuncusu ve Konya Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarılara imza attı. 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından Wushu Kung Fu sporuna yönlendirildiğini belirten Özge Öden "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk" dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONU, DÜNYA İKİNCİSİ

Ulusal ve uluslararası 115 madalya kazanan, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden, 2021'de çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Yine 2021'de, online düzenlenen Dünya Şampiyonluğu'nda ikinci Sıla, son olarak iki hafta önce Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyonluğa ulaştı.

JİMNASTİKLE BAŞLADI

Spora 4 yaşında jimnastikle başladığını söyleyen Sıla Özge Öden, "2,5 yıl jimnastik yaptım. Daha sonra 6 yaşında Wushu'ya başladım. Jimnastikteyken de Konya ikinciliğim vardı" diye konuştu.

Etiketler : uzak doğu sporu wushu kung fu özge öden
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