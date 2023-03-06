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06 Mart 2023 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 18:20:00

Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda duran ambulans ekibine otomobilin çarpması sonucu 2 sağlık çalışanından biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen Rus vatandaşı Anna Timkina'nın kullandığı 48 AIJ 253 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Timkina hafif yaralandı.

Olay yerinden geçen Rıdvan Kavaklı yönetimindeki ambulans, yardım için kaza yapan aracın önünde durdu.

Aynı yönde ilerleyen Anıl Ö. idaresindeki otomobil, önce ambulanstan inen sağlık çalışanları Hasan Kaymaz ile Fatma Kavaklı'ya ardından da ambulansa çarptı.

Ağır yaralanan Hasan Kaymaz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Kavaklı ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk ve acil yardım teknikeri Kaymaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada ambulans şoförü Rıdvan Kavaklı ile ilk ve acil yardım teknikeri Fatma Kavaklı'nın karı koca oldukları öğrenildi.

Etiketler : yaralıya müdahale otomobil sağlık ekibi

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